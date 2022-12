Sudtirol-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative ala data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sudtirol-Frosinone, match del Druso valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini, nonostante siano neo-promossi, stanno disputando un torneo di alto livello e vogliono continuare a stupire per rimanere in piena zona playoff. La capolista della cadetteria, dopo la battuta d’arresto contro il Cagliari, ha intenzione di tornare immediatamente al successo per consolidare la propria leadership. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

