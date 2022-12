Sprint maschile Kontiolahti 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming biathlon

La sprint maschile di biathlon nella tappa di Coppa del Mondo di Kontiolahti 2022, in Finlandia, sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per l’ennesima gara di questa tappa finlandese, tocca alla sprint: 10 km e due poligoni per i biathleti. La sprint maschile avrà inizio alle ore 10.45 di sabato 3 dicembre e sarà visibile in diretta tv su Eurosport (canale 210 di Sky) e in diretta streaming all’interno di Sky Go ma anche della piattaforma Dazn.

