Sport in tv oggi, martedì 29 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, martedì 29 novembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Continua il Mondiale in Qatar con quattro match in programma, riflettori puntati anche su Pallanuoto e Basket con l’Eurocup. Infine, in campo il Girone B di Serie C. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.