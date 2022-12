Sport in tv oggi, martedì 20 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, martedì 20 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Nella notte ci sarà il consueto appuntamento con il grande spettacolo del basket NBA, mentre in serata ancora spazio al basket europeo con Brescia impegnata in Eurocup e la Dinamo Sassari che sarà protagonista in Champions League. Per quanto riguarda il calcio Spezia e Sampdoria saranno le uniche due squadre di Serie A impegnate in amichevoli. Ecco di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.