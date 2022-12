Sport in tv oggi, domenica 4 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, domenica 4 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Si giocano altri due ottavi di finali dei Mondiali di calcio, in una giornata che vedrà in campo anche tante squadre di Serie B e C italiana. Prosegue lo spettacolo degli sport invernali, con biathlon e sci alpino su tutti. Anche tanto volley e basket come in ogni fine settimana. Di seguito ecco allora il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.