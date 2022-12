Spezia-Groningen oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spezia-Groningen, match amichevole che i bianconeri disputeranno a circa due settimane dalla ripresa del campionato di Serie A. Gli uomini guidati da Luca Gotti, dopo i recenti test, sono pronti a tornare nuovamente in campo per affrontare la formazione olandese. Per la compagine ligure si tratta dell’ultima amichevole invernale, che consentirà al tecnico di effettuare le ultime valutazioni in merito alla situazione della squadra. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 20 dicembre alle ore 15:00; al momento non sono previste coperture per la diretta televisiva o streaming.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE