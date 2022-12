Spezia-Groningen in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Spezia-Groningen, terzo test per i liguri durante il ritiro spagnolo. La squadra di Gotti si avvia verso la conclusione dell’avventura in quel di Oliva, Spagna, e scende in campo per il terzo match amichevole. Dopo il successo convincente contro il Servette e la sconfitta contro lo Sparta Rotterdam, è di nuova un’olandese la prossima avversaria. La sfida è in programma martedì 20 dicembre alle 15:00. Al momento non è prevista una diretta televisiva o streaming.