Spal-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Paolo Mazza per Spal-Palermo, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I biancazzurri guidati da Daniele De Rossi arrivano dal pareggio a reti bianche contro il Perugia e adesso vogliono tornare a gioire davanti ai propri tifosi con un successo. Anche i rosanero sono reduci da uno 0-0 con il Como e sperano di riuscire a portare a casa i tre punti da un campo molto ostico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA