Spal-Modena in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spal-Modena, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I biancazzurri, dopo la sconfitta con il Brescia, hanno bisogno di risollevarsi per non sprofondare nelle zone più basse e pericolose della classifica. I canarini, invece, galvanizzati dal prestigioso successo ottenuto la scorsa settimana contro il Parma vogliono dare seguito ai loro risultati per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

