Il programma e i telecronisti sulla Rai di Spagna-Germania, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. E’ la madre di tutte le partite della fase a gruppi: 7-0 per gli iberici contro la Costa Rica e dunque la certezza degli ottavi con una vittoria, clamoroso ko contro il Giappone per i tedeschi che probabilmente dovranno vincere o saranno estromessi ancora prima della fase a eliminazione diretta. Si parte alle ore 20 di domenica 27 novembre.

Spagna-Germania sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.