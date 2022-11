Spagna-Germania in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Spagna-Germania sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida valida per i Mondiali di Qatar 2022. Il piatto forte della seconda giornata dei gironi è questo big match del gruppo E, delicatissimo perché incrociano il proprio cammino gli spagnoli, in vetta al girone, e i tedeschi che invece hanno clamorosamente perso all’esordio. Appuntamento fissato alle ore 20 di domenica 27 novembre, diretta tv su Rai Uno in esclusiva e in chiaro e streaming su Rai Play.