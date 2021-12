Sorteggio spareggi Europa League oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per il sorteggio degli spareggi di Europa League 2021/2022. L’evento potrà essere seguito oggi in tv su Dazn ma anche su Sky Sport 24 e sulla piattaforma Sky Go. A Nyon alle ore 13:00 di lunedì 13 dicembre Atalanta, Lazio e Napoli avranno modo di scoprire le proprie eurorivali. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, a partire dall’inizio dell’urna alla ‘Casa del Calcio’ di Nyon. Poi un approfondimento sulle rivali. Il sorteggio non sarà trasmesso in chiaro.

