Softball, Italia-Polonia oggi in tv: orario, diretta tv e streaming Europei 2021

by Deborah Sartori

Italia Softball - Foto Fibs

Oggi in tv Italia-Polonia, seconda gara delle Azzurre agli Europei del Friuli-Venezia Giulia 2021 di softball. Le campionesse in carica e padrone di casa sono pronte a scendere sul diamante di Ronchi dei Legionari per bissare il successo ottenuto all’esordio contro la Russia. La squadra azzurra guidata da Enrico Obletter incontra dunque la formazione polacca, che nella prima giornata ha superato l’Ungheria 11-1, per proseguire nel migliore dei modi la rassegna continentale. Appuntamento alle ore 20:00 di lunedì 28 giugno sul canale Sky Sport Arena, canale visibile anche in streaming per gli abbonati su SkyGo.

