Siena-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per Siena-Fiorenzuola, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: di seguito le informazioni utili sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I bianconeri arriva da una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque gare e vogliono riscattarsi per rilanciare le proprie ambizioni in prospettiva playoff. La compagine rossonera, invece, ha ottenuto ben tre successi nelle ultime cinque e spera di dare seguito ai risultati per restare tra le primissime dalla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

