Serie A 2021/2022, trentaseiesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

by Giorgio Billone

Stadio Bentegodi Verona - Foto El passs - CC-BY-SA-3.0

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Un turno fondamentale perché si può decidere tutto in chiave scudetto: l’Inter ospita l’Empoli, il Milan fa visita a Verona. Per il resto, ininfluente Torino-Napoli, Genoa-Juventus conta solo per le ultime speranze salvezza del Grifone. E ancora, importanti per la corsa all’Europa Lazio-Sampdoria e Fiorentina-Roma. Di seguito la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv.

Venerdì 6 maggio 2022

ore 18.45 Inter-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Marco Parolo

ore 21 Genoa-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Manuel Pasqual

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi

Sabato 7 maggio 2022

ore 15 Torino-Napoli

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi

ore 18 Sassuolo-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero e Stefan Schwoch

ore 20.45 Lazio-Sampdoria

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Alessandro Budel

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Nando Orsi

Domenica 8 maggio 2022

ore 12.30 Spezia-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon e Sergio Floccari

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti

ore 15 Venezia-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi

ore 18 Salernitana-Cagliari

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Alessandro Budel

ore 20.45 Verona-Milan

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

Lunedì 9 maggio 2022

ore 20.45 Fiorentina-Roma

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Massimo Donati