Serie A 2020/2021, trentottesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn

by Giorgio Billone

Gewiss Stadium

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2020/2021. Un turno decisivo per alcune posizioni di classifica, in particolare quella per i piazzamenti dal secondo al quinto posto, con una delle quattro contendenti che resterà fuori (non l’Atalanta, già dentro, lotta aperta tra Napoli, Juventus e Milan), e per il settimo posto con la Roma che deve difendere il vantaggio sul Sassuolo. Di seguito la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti.

Sabato 22 maggio 2021

ore 20.45 Crotone-Fiorentina su Sky Sport Serie A

Telecronaca: Dario Massara e Luca Pellegrini

ore 20.45 Sampdoria-Parma su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Roberto Cravero

ore 20.45 Cagliari-Genoa su Sky Sport

Telecronaca: Davide Polizzi e Lorenzo Minotti

Domenica 23 maggio 2021

ore 15 Inter-Udinese su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

ore 20.45 Atalanta-Milan su Sky Sport Uno

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

ore 20.45 Bologna-Juventus su Dazn

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Donati

ore 20.45 Napoli-Verona su Sky Sport Serie A

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Nando Orsi

ore 20.45 Spezia-Roma su Sky Sport

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti

ore 20.45 Sassuolo-Lazio su Sky Sport

Telecronaca: Daniele Barone e Massimo Ambrosini

ore 20.45 Torino-Benevento su Sky Sport

Telecronaca: Antonio Nucera e Renato Zaccarelli