Il programma e i telecronisti sulla Rai di Serbia-Svizzera, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. E’ uno spareggio delicato per gli ottavi, ma i serbi non possono soltanto vincere, devono farlo con uno scarto superiore e sperare anche in una sconfitta del Camerun, viceversa agli svizzeri una vittoria dovrebbe bastare. Si parte alle ore 20 di venerdì 2 dicembre, chi vincerà?

Serbia-Svizzera sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.