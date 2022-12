Semifinali Mondiali Qatar 2022: calendario, programma, orari e diretta tv

Ecco il calendario delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022, con tutti gli orari e la diretta tv delle partite. La competizione iridata si avvia velocemente verso la sua conclusione, con quattro squadre rimaste in corsa per il titolo. Nelle serate di martedì e mercoledì andranno in scena le due semifinali, la prima tra Argentina e Croazia, la seconda tra Francia e Marocco. Come accaduto fin qui, la diretta esclusiva delle partite spetta alla Rai. Ecco quindi il calendario nel dettaglio, con, tra parentesi, il canale su cui guardare i match.

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

Ore 20:00 – Croazia vs Argentina (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

Ore 20:00 – Marocco vs Francia (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)