Scherma, fioretto maschile in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali Il Cairo 2022

Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale del fioretto maschile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di mercoledì 20 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 16.35 e 18.00 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata.

STREAMING E TV – Tutti gli assalti di giornata saranno visibili in diretta sulla pagina YouTube della Fie, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play) con il commento di Federico Calcagno e Stefano Pantano, ma anche su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport Player e Discovery + con il racconto di Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.