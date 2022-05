Sassari-Olimpia Milano domani in tv: orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff 2022 basket Serie A1

L’orario e come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-A|X Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Messina, nonostante qualche brivido in gara-2, hanno sfruttato al meglio le due partite casalinghe portandosi sul 2-0 contro una arcigna Sassari, che vorrà ora sfruttare la spinta del proprio pubblico per provare ad allungare la serie. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale.

