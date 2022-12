Sassari-Digione stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sassari-Digione, sfida valida come quinta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Sfida importante se non quasi decisiva per la formazione allenata da coach Bucchi, che ha la necessità di vincere contro i francesi per fare un deciso passo avanti in ottica play-in, dopo il primo successo nella competizione arrivato proprio nell’ultima giornata, contro il Paok. La squadra transalpina, da canto suo, è messa in una posizione migliore, avendo vinto due match: il primo contro i greci, e poi proprio contro Sassari con otto punti di vantaggio. Per questo motivo, da parte dei sardi sarebbe importante provare anche a ribaltare lo scontro diretto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Sassari-Digione di Champions League.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.