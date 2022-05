Sassari-Brescia stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1

by Andrea Bellini

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

L’orario e come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo aver perso in gara-1, la formazione sarda è riuscita a strappare un “break” in casa degli avversari, e, ora che la serie cambia di sede, hanno la possibilità di provare ad allungare davanti al proprio pubblico. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di venerdì 20 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

COMPOSIZIONE TABELLONI