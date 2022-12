Sampdoria-Dinamo Dresda in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Sampdoria-Dinamo Dresda, terzo test per i blucerchiati durante il ritiro turco. Il match originariamente previsto per la giornata di lunedì è stato posticipato di 24 ore per consentire a Dejan Stankovic di presenziare al funerale di Sinisa Mihajlovic. Martedì poi si tornerà in campo, con la sua squadra impegnata nella terza amichevole in programma durante questo ritiro in Turchia. La sfida è in programma martedì 20 dicembre alle 15:30. Diretta su Dazn.