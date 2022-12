Salernitana-Fenerbahce oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Tutto pronto per Salernitana-Fenerbahce, match amichevole in programma alle 16:00 di oggi, sabato 10 dicembre. Nicola cerca buoni segnali dalla sua squadra in un test impegnativo contro una società di dimensione internazionale. La partita sarà trasmessa sul canale 203 Sky Sport Football. All’Alanya Oba Stadium la Salernitana nei prossimi giorni sfiderà anche l’Alanyaspor.

