Salernitana-Fenerbahce domani in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Tutto pronto per Salernitana-Fenerbahce, match amichevole in programma alle 16:00 di domani, sabato 10 dicembre. Fischio d’inizio alle 16:00 di sabato 10 dicembre nel ritiro di Antalya. Nicola cerca buoni segnali dalla sua squadra in un test impegnativo contro una società di dimensione internazionale. La diretta tv per ora non è stata comunicata. All’Alanya Oba Stadium la Salernitana nei prossimi giorni sfiderà anche l’Alanyaspor.