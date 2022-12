Roma-Casa Pia in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma-Casa Pia, secondo test per i giallorossi durante il ritiro portoghese. Dopo la brutta e pesante sconfitta contro il Cadice gli uomini di Jose Mourinho tornano in campo per affrontare la compagine portoghese nel mezzo del ritiro di Albufeira, nell’Algarve. Il tecnico della squadra della Capitale hanno confessato di aver scelto amichevoli contro formazioni più avanti nella preparazione proprio per testare le condizioni dei suoi calciatori. La sfida è in programma lunedì 19 dicembre alle 20:00. Diretta su Dazn.