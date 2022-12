Rimini-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Ancona, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa continuano ad avere un andamento altalenante che, per ora, li terrebbe fuori dalla zona playoff: per questo motivo l’obiettivo è portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. I marchigiani hanno tre lunghezze di vantaggio sui romagnoli e vogliono assolutamente evitare l’aggancio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

