Renate-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Renate-Mantova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. La sesta contro la sedicesima incrociano il proprio cammino nella diciassettesima giornata: sono undici i punti di differenza tra queste due compagini, quale delle due formazioni avrà la meglio? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv su Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go ma anche su Eleven Sports.