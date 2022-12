Renate-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni utili inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Renate-Arzignano, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Dopo un grande avvio di stagione, i padroni di casa hanno incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e ora hanno bisogno di rialzare la testa per restare in scia alle migliori del torneo. La formazione ospite, invece, è tornata a vincere lo scorso turno e vuole provare a dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

