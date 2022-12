Reggina-Inter in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Reggina-Inter, impegno amichevole per gli uomini di Inzaghi. A cinque giorni dal pareggio contro il Betis a Siviglia, i nerazzurri continuano a viaggiare e vanno in trasferta a Reggio Calabria, dove sfideranno una delle migliori compagini dell’attuale Serie B. La sfida è in programma giovedì 22 dicembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso sulla piattaforma Recast e sarà acquistabile al costo di 300 Cast, pari a 3,49€.