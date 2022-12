Reggiana-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Reggiana-Olbia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra emiliana è reduce da quattro vittorie consecutive, che le sono valse la testa della classifica: ora l’obiettivo è fare cinquina per provare ad allungare sulle dirette rivali, Gubbio in primis. La compagine sarda, invece, è terz’ultima in classifica con soli 13 punti ed ha bisogno di tornare a gioire in modo tale da alimentare le proprie speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

