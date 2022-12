Recanatese-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Recanatese-Entella, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono a ridosso della zona playout con sedici punti e sperano di conquistare un successo tra le mura amiche per allontanarsi dalle dirette rivali per la salvezza. La formazione ligure, invece, è reduce dal pareggio casalingo contro la Lucchese e vuole assolutamente tornare al successo per non perdere terreno dalle prime della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

