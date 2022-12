Raducanu-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta tv e streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Emma Raducanu sfiderà Ons Jabeur in un incontro esibizione, parte del Mubadala World Tennis Championship 2022, in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. La manifestazione che andrà in scena negli Emirati Arabi Uniti vede il suo focus sul torneo maschile, con sei partecipanti e un tabellone che parte dei quarti di finale, ma nel corso della prima giornata ci sarà spazio anche per un interessante match tra le due protagoniste sopracitate.

La tunisina nel corso della stagione 2022 si è consacrata definitivamente, come dimostra la posizione n°2 del ranking mondiale e i risultati ottenuti sia a livello 1000 che slam. Raducanu ha vissuto invece un’annata decisamente complicata, tra continui cambi di allenatore e la chiara pressione nata dopo l’inaspettato trionfo agli Us Open dell’anno precedente. Sarà molto interessante seguire il suo 2023, e questo match potrebbe già dare alcune indicazioni quando siamo a sole due settimane circa dall’inizio della nuova stagione.

PROGRAMMA DEL TORNEO

MONTEPREMI

DOVE SEGUIRE IL TORNEO IN TV

Emma Raducanu e Ons Jabeur scenderanno in campo oggi, venerdì 16 dicembre, non prima delle ore 17:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 20:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.