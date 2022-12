Ecco il calendario dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, con tutti gli orari e la diretta tv delle partite. Si entra nella fase caldissima del torneo, con le ultime otto squadre che sono pronte a darsi battaglia per fare un altro passo verso l’ambitissimo trofeo. Come già successo per gli ottavi di finale, si giocheranno due partite al giorno, negli slot delle 16 e delle 20, ora italiana. La diretta della partita sarà affidata ai canali della Rai. Ecco quindi il calendario nel dettaglio, con, tra parentesi, il canale su cui guardare i match.

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Ore 16:00 – Vincente Giappone/Croazia vs Vincente Brasile/Corea del Sud (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)

Ore 20:00 – Olanda vs Vincente Argentina/Australia (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 16:00 – Vincente Marocco/Spagna vs Vincente Portogallo/Svizzera (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)

Ore 20:00 – Vincente Francia/Polonia vs Vincente Inghilterra/Senegal (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)