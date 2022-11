Il programma dei Mondiali di Qatar 2022 di oggi, lunedì 28 novembre, in tv. In campo, il girone G e il girone H, a chiudere la seconda giornata della fase a gironi. Turno sempre delicato, come abbiamo avuto la possibilità di constatare nei giorni passati, perché chi ha vinto all’esordio è chiamato alla non facile conferma, mentre chi è inciampato deve necessariamente rialzarsi per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola nell’ultima partita, o addirittura di uscire anticipatamente di scena.

IL PALINSESTO COMPLETO

Si comincia alle ore 11:00 con Camerun-Serbia, sfida tra deluse della prima giornata, non tanto per il risultato (sconfitta contro Svizzera e Brasile, rispettivamente), quanto per non aver espresso a pieno il massimo del proprio potenziale. Si continua con Corea del Sud-Ghana, in un girone H che si è confermato molto equilibrato e in cui i verdetti non sono affatto scontati. L’altra partita dello stesso raggruppamento, infatti, è Portogallo-Uruguay, che chiuderà il programma giornaliero alle ore 20:00 e in cui soprattutto i sudamericani sono attesi a una prova di orgoglio dopo lo scialbo esordio.

Ma prima, alle 17:00, torna in campo il Brasile, che sfiderà la Svizzera senza la sua stella Neymar. C’è quindi grande curiosità per capire come la formazione del ct Tite reagirà all’assenza del suo punto di riferimento, fermato dall’infortunio alla caviglia. L’obiettivo è guadagnarsi il passaggio del turno anche per rivedere in campo il giocatore del Psg.

Infine, questo sarà l’ultimo giorno in cui si giocherà anche di mattina. Infatti, a partire da domani, martedì 29 novembre, comincerà la terza e ultima giornata della fase a gironi, e per garantire la contemporaneità, le quattro partite quotidiane verranno distribuite tra lo slot delle 16 e quello delle 20.

PROGRAMMA MONDIALI OGGI 28 NOVEMBRE

Ore 11:00 – Camerun vs Serbia (Gruppo G) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 14:00 – Corea del Sud vs Ghana (Gruppo H) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 17:00 – Brasile vs Svizzera (Gruppo G) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ore 20:00 – Portogallo vs Uruguay (Gruppo H) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K