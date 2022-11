Il programma dei Mondiali di Qatar 2022 di oggi, domenica 27 novembre, in tv. In campo, il girone E e il girone F, che giocheranno le partite della seconda giornata. Si comincia alle 11:00 con Giappone-Costa Rica, sfida potenzialmente già decisiva. I nipponici, vincenti all’esordio in rimonta contro la Germania, hanno la ghiottissima chance di qualificarsi agli ottavi battendo la squadra centramericana, battuta all’esordio per 7-0 dalla Spagna, e a sua volta ovviamente in cerca di riscatto.

IL PALINSESTO COMPLETO

Il programma prevede poi un altro match molto interessante, ovvero Belgio-Marocco. I Diavoli Rossi hanno vinto all’esordio contro il Canada, ma senza impressionare. La squadra del ct Martinez ha palesato alcune difficoltà nella costruzione del gioco, ma c’è da dire che hanno pagato la serata no di Kevin De Bruyne, che in più occasioni ha sbagliato l’ultimo passaggio; cosa che difficilmente si ripeterà per la seconda volta di fila. Ma i marocchini sono squadra vera e forte, e vantano diverse frecce al proprio arco, per cui il pronostico è incerto.

Alle 17:00, l’altro match del girone F, ovvero quello tra Croazia e Canada. Per i vice campioni mondiali, si può fare un discorso simile a quello fatto per il Belgio. Modric e compagni, infatti, non hanno brillato nel primo match, ottenendo uno scialbo 0-0 contro il Marocco. I nordamericani vantano talenti come David e soprattutto Davies, che messo in serissima difficoltà il Belgio, con l’esterno del Bayern Monaco che ha anche sbagliato un rigore. Chiude il programma il suggestivo testa a testa tra Spagna e Germania. Le Furie Rosse hanno l’occasione di ottenere due piccioni con una fava: passaggio del turno ed eliminazione di una pretendente al titolo. Per i teutonici, infatti, c’è un solo risultato a disposizione.

PROGRAMMA MONDIALI OGGI 27 NOVEMBRE

Ore 11:00 – Giappone vs Costa Rica (Gruppo E) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 14:00 – Belgio vs Marocco (Gruppo F) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 17:00 – Croazia vs Canada (Gruppo F) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Ore 20:00 – Spagna vs Germania (Gruppo E) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K