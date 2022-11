Pro Vercelli-Sangiuliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Vercelli-Sangiuliano sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Appuntamento cruciale al Piola tra due squadre che stazionano a metà classifica e che vogliono capire se potranno lottare per la zona playoff o se dovranno guardarsi le spalle. Fischio d’inizio alle ore 12 di domenica 27 novembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.