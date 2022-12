Pro Vercelli-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Silvio Piola per Pro Vercelli-Lecco, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I padroni di casa arrivano da tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare e vogliono proseguire questo trend positivo, per risalire altre posizioni in classifica. La formazione ospite, invece, ha ottenuto quattro successi nelle ultime cinque e non ha intenzione di fermarsi, magari approfittando dello scontro diretto tra Feralpisalò e Pro Sesto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

