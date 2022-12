Pro Sesto-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Sesto-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Nel girone A in campo due squadre in piena corsa per la promozione diretta: chi vince domani si ritrova in testa al campionato, dunque partita di altissimo livello e prestigio in questa ventesima giornata. Appuntamento alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports.

SEGUI LA DIRETTA