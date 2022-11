Pro Sesto-Pordenone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Sesto-Pordenone sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La capolista fin qui incontrastata vuole un’altra vittoria per andare in fuga, ottenerla contro di fatto la seconda in classifica in un mucchio di inseguitrici a -5 avrebbe ancora più valore. Riusciranno i ramarri a espugnare i lombardi? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 27 novembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.