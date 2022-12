Pro Sesto-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pro Sesto-Feralpisalò, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Incredibile scontro al vertice della classifica tra due sorprese che si trovano entrambe a 34 punti. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare e non hanno intenzione di fermarsi, ma vogliono proseguire il loro trend positivo per restare da soli al comando. Anche la formazione ospite ha un ottimo ruolino di marcia e ovviamente ha lo stesso obiettivo degli avversari odierni: volare in solitaria in testa alla graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA