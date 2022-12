Pro Patria-Sangiuliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pro Patria-Sangiuliano, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da tre successi nelle ultime quattro gare ed hanno intenzione di calare il poker per avvicinarsi ulteriormente alle primissime posizioni delle classifica. La formazione ospite, invece, ha recentemente rialzato la testa ottenendo sei punti nelle ultime tre e adesso non vogliono fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA