Pro Patria-Lecco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pro Patria-Lecco sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. Diciassettesima giornata che propone questa sfida di sicuro interesse che è anche un derby lombardo. La terza contro la dodicesima, con gli ospiti avanti di otto punti in classifica rispetto ai padroni di casa. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

