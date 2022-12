Potenza-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Potenza-Giugliano sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata scontro tra i lucani che si trovano fuori dalla zona playoff a quota venti e i campani che invece sono quarti e sorprendono. Classifica cortissima, dieci posizioni a separare le due squadre ma solo sei punti. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.