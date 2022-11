Portogallo-Uruguay oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Portogallo-Uruguay sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Scontro diretto per la leadership del girone H che fin qui è comandato dai lusitani rispetto ai sudamericani fermati sul pari all’esordio. Appuntamento alle ore 20 di lunedì 28 novembre, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.it.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE