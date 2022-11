Il programma e i telecronisti sulla Rai di Portogallo-Ghana, match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone H tocca ai lusitani che si candidano come una delle possibili pretendenti alla coppa del mondo. Prima rivale la formazione africana che non dovrebbe costituire un grosso pericolo. Si parte alle ore 17 di giovedì 24 novembre, chi avrà la meglio?

Portogallo-Ghana sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Alberto Rimedio e Dario Di Gennaro.