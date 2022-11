Portogallo-Ghana in tv: data, orario, canale e streaming Mondiali Qatar 2022

Grande attesa per il fischio d’inizio di Portogallo-Ghana. Alle 17:00 di giovedì 24 novembre avrà luogo l’attesissimo esordio di Cristiano Ronaldo al Mondiale di Qatar 2022. Il fuoriclasse portoghese, svincolato da pochi giorni, vuole prendersi la scena dopo il crollo dell’Argentina di Messi. La partita potrà essere seguita su Rai 2 e Rai 4 K, oltre che in streaming su Rai Play, piattaforma gratuita dell’emittente che ha i diritti del torneo iridato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e la moviola su ogni decisione arbitrale dubbia.