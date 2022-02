Porto-Lazio, Sarri in conferenza stampa: programma, orario e streaming

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Alle 19:10, ora italiana, di mercoledì 16 febbraio Maurizio Sarri parlerà alla vigilia di Porto-Lazio, match di andata dell’andata dello spareggio di Europa League. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM. Sportface.it invece vi offrirà una diretta testuale, con aggiornamenti in tempo reale. Dopo la conferenza del tecnico (e di un giocatore), i biancocelesti scenderanno in campo per un walk around sul terreno di gioco.