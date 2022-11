Pordenone-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Guidi Teghil per Pordenone-Pro Patria, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. La capolista del girone A nello scorso turno è stata costretta a fermarsi contro la Pro Sesto, ma è pronta a ripartire alla grande per andare a conquistare i tre punti e tentare la fuga. La formazione ospite, però, venderà cara la pelle poiché spera di fare uno sgambetto ai neroverdi per consolisare il proprio piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

