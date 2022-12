Pontedera-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pontedera-Fermana, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa stano disputando un ottima stagione e arriva da quattro successi consecutivi: adesso vanno a caccia del quinto per provare ad entrare tra le prime tre della classifica. I marchigiani, invece, hanno perso l’ultima sfida ma finora il loro rendimento è stato abbastanza buono. In questa sfida sperano di tornare alla vittoria per avvicinarsi alla zona playoff. L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

